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Dünya Motokros Şampiyonası - Aleyna Tilki konseri

8 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarıyla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarıyla buluştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX-2T) antrenman, sıralama turları ile eleme yarışlarının ardından şarkıcı Aleyna Tilki, motosiklet tutkunlarına konser verdi.

Aleyna Tilki'nin bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Yarın, ısınma turlarının ardından MXGP, WMX, MX2 ile EMX-2T'nin final yarışları ve ödül törenleri düzenlenecek.

Aleyna Tilki, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:55 Kaynak: AA
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