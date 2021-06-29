Üye Girişi
Dünya Motokros Şampiyonası Basına Tanıtıldı - Son Dakika

Dünya Motokros Şampiyonası Basına Tanıtıldı

29.06.2021 18:07
Dünya Motokros Şampiyonası Basına Tanıtıldı, System.String[]

Bu yıl 3. kez Afyonkarahisar ev sahipliğinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2021 programı Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı toplantıyla basına tanıtıldı.

Bu yıl 3. kez Afyonkarahisar ev sahipliğinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2021 programı Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı toplantıyla basına tanıtıldı.

2018 yılında En İyi Pist ve En İyi Alt Yapı ödülü, 2019 da En İyi PADOK ödülüyle Afyonkarahisar'ın adını dünyaya duyuran Dünya Motokros Şampiyonası 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde Afyonkarahisar ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyona öncesinde yapılan basın toplantısıyla 2021 programı basına tanıtıldı.

Motokros Hem Bu Şehre Yakıştı Hem de Bu Şehirle Özdeşleşti

Toplantıda konuşan ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'a çok yakıştığını söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Afyonkarahisar kültür şehri. Afyonkarahisar tarihi bir şehir. Termal cenneti bir şehir. Yani kısacası her alanda iddialı olan, iddiası olan bir şehir. Bu özgüveni tüm şehir olarak hissediyoruz. Bazen bir şeyleri yapabilmek için iki şeyin birbirine yakışması lazım. Federasyon ile Afyonkarahisar birbirine yakıştı ve ortaya güzel işler çıktı. Motokros hem bu şehre yakıştı hem de bu şehirle özdeşleşti. Bu yarışların, şampiyonaların ilimizde yapılmasını sağlayan dönemin Belediye Başkanı şimdiki İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. Afyonkarahisar'ın farkı burada. Başkan Zeybek, Afyonkarahisar bir şeyi başarmışsa hiçbir şeyden gocunmadan onu en ileriye götürmek için mücadele eden bir isim. Bizler hep birlikte el ele vererek Afyonkarahisar'ı en iyi noktaya taşımak için gayret sarf ediyoruz. Bunun en güzel örneğini Teknofest 2022 çağrısında gördük. 4 il başkanı el ele vererek Teknofest'i Afyonkarahisar'a istedi. Konu Afyonkarahisar olunca biz bir araya geliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi en iyi ölçüde gösteriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'ın İsmi Dünyada Duyulacak

Motokros bizim için bir kent mucizesi diyen ve bu konuda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek: "Bizim tacımız. Motokros uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız belki de ilk yarışma. Dolayısıyla bizim ilk göz ağrımız. Göreceksiniz biz daha çok uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Afyonkarahisar'ın ismi iddia ediyorum sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyada da çok duyulacak. Çok ciddi şekilde bu alanda çalışıyoruz. Hepimiz bu şehrin adını dünyada duyurmak için seferber haldeyiz. Afyonkarahisar Türkiye'ye değer katan bir il. Kavga etmeden birlik ve beraberlik içerisinde Afyonkarahisar'ı uçuracağız. Ben şampiyonanın ilimize hayırlar getirmesini diyorum" diye konuştu.

MXGP Resmi oyununun tanıtıldığı toplantıda 2021 programının da ayrıntıları netleşti. Bu sene diğer yarışlardan farklı olarak takvime bir yarış daha eklendi. Afyonkarahisar bu yıl dünya şampiyonasının yanı sıra Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 2 farklı sınıfına ev sahipliği yaparak 5 büyük organizasyonun odak noktasında olacak.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan toplantıya Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Nurullah Okmuş, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Zeybek, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dünya Motokros Şampiyonası Basına Tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uçurumdan düşen Elif'in, 18:35 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi 18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi Sıcaktan bunalan çocuklar yangın söndürme havuzuna girdi! 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti 17:44 Sıcaktan bunalan çocuklar yangın söndürme havuzuna girdi! 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti
Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi 17:31 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor 17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı 16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları 16:08 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı

Son Dakika Haberleri
18:34 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
18:32 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi
17:51 Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!
17:39 Cinnet geçiren şahıs, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
17:37 Özenle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:03 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı         
18:33
Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi         
18:04
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu         
12:11
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti         
10:20
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 18:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Motokros Şampiyonası Basına Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement