Dünya Motokros Şampiyonası Basına Tanıtıldı - Son Dakika

Bu yıl 3. kez Afyonkarahisar ev sahipliğinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2021 programı Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı toplantıyla basına tanıtıldı.

2018 yılında En İyi Pist ve En İyi Alt Yapı ödülü, 2019 da En İyi PADOK ödülüyle Afyonkarahisar'ın adını dünyaya duyuran Dünya Motokros Şampiyonası 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde Afyonkarahisar ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyona öncesinde yapılan basın toplantısıyla 2021 programı basına tanıtıldı.

Motokros Hem Bu Şehre Yakıştı Hem de Bu Şehirle Özdeşleşti

Toplantıda konuşan ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'a çok yakıştığını söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Afyonkarahisar kültür şehri. Afyonkarahisar tarihi bir şehir. Termal cenneti bir şehir. Yani kısacası her alanda iddialı olan, iddiası olan bir şehir. Bu özgüveni tüm şehir olarak hissediyoruz. Bazen bir şeyleri yapabilmek için iki şeyin birbirine yakışması lazım. Federasyon ile Afyonkarahisar birbirine yakıştı ve ortaya güzel işler çıktı. Motokros hem bu şehre yakıştı hem de bu şehirle özdeşleşti. Bu yarışların, şampiyonaların ilimizde yapılmasını sağlayan dönemin Belediye Başkanı şimdiki İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. Afyonkarahisar'ın farkı burada. Başkan Zeybek, Afyonkarahisar bir şeyi başarmışsa hiçbir şeyden gocunmadan onu en ileriye götürmek için mücadele eden bir isim. Bizler hep birlikte el ele vererek Afyonkarahisar'ı en iyi noktaya taşımak için gayret sarf ediyoruz. Bunun en güzel örneğini Teknofest 2022 çağrısında gördük. 4 il başkanı el ele vererek Teknofest'i Afyonkarahisar'a istedi. Konu Afyonkarahisar olunca biz bir araya geliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi en iyi ölçüde gösteriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'ın İsmi Dünyada Duyulacak

Motokros bizim için bir kent mucizesi diyen ve bu konuda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek: "Bizim tacımız. Motokros uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız belki de ilk yarışma. Dolayısıyla bizim ilk göz ağrımız. Göreceksiniz biz daha çok uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Afyonkarahisar'ın ismi iddia ediyorum sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyada da çok duyulacak. Çok ciddi şekilde bu alanda çalışıyoruz. Hepimiz bu şehrin adını dünyada duyurmak için seferber haldeyiz. Afyonkarahisar Türkiye'ye değer katan bir il. Kavga etmeden birlik ve beraberlik içerisinde Afyonkarahisar'ı uçuracağız. Ben şampiyonanın ilimize hayırlar getirmesini diyorum" diye konuştu.

MXGP Resmi oyununun tanıtıldığı toplantıda 2021 programının da ayrıntıları netleşti. Bu sene diğer yarışlardan farklı olarak takvime bir yarış daha eklendi. Afyonkarahisar bu yıl dünya şampiyonasının yanı sıra Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 2 farklı sınıfına ev sahipliği yaparak 5 büyük organizasyonun odak noktasında olacak.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan toplantıya Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Nurullah Okmuş, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve diğer protokol üyeleri katıldı.