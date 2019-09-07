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Dünya motokros şampiyonası başladı

57 dakika önce

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, sıralama turları ile başladı.

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Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, sıralama turları ile başladı.

Afyonkarahisar'da bu yıl 2'ncisi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda 90 yabancı, 5 Türk, toplamda 95 sporcunun mücadelesi sıralama turları ile start aldı. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde MXGP ve MXGP2 sıralama turuyla başlayan organizasyonda, EMX 2T Avrupa Motokros Şampiyonası 1'inci yarışı ile WMX Dünya Kadınlar Şampiyonası 1'inci yarışı bugün koşulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntüler

Genel detaylar

- Afyonkarahisar

Avrupa, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
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