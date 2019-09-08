Dünya Motokros Şampiyonası - MXGP 17. ayağının 1. yarışı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağının 1. yarışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:55 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağının 1. yarışı yapıldı.
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