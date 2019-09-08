Dünya motokros şampiyonası (mxgp) sona erdi

MXGP'yi Hollandalı Red Bull KTM sporcusu Jeffery Herlings kazandı





Ödüller sahiplerini buldu





Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılan yarışlarla son buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonada 4 ayrı kategoride yarışlar koşuldu. Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (EMX 2T) Hollandalı sporcu Mike Kras, 29.43'lük derecesiyle birinciliği elde etti. Dünya Bayanlar Şampiyonası'nda (WMX) 24.10'luk derecesiyle Yeni Zelandalı sporcu Courtney Duncan ilk sıraya yerleşti. Dünya Gençler Şampiyonası'nda (MX2) 1'inci 34.09'luk derecesi ile İspanyol sporcu Jorge Prado olurken Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) kazananı ise 35.07'lik derecesiyle Jeffery Herlings Hollandalı Red Bull KTM sporcusu oldu.

4 kategorideki yarışlar sonrasında ise ilk üçe giren sporcular şu şekilde:

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T)

1'inci 29.43'lük derecesiyle Mike Kras

2'nci 29.48'lik derecesiyle Brad Anderson

3'üncü 29.56'lık derecesiyle Dimitrios Baxevanıs

Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX)

1'inci 24.10'luk derecesiyle Courtney Duncan

2'nci 24.39'luk dereceyle Sara Andersen

3'üncü 24.43'lük derecesiyle Nancy Van de Ven

Dünya Gençler Şampiyonası (MX2)

1'inci 34.09'luk derecesi ile Jorge Prado

2'nci 34.19'luk derecesi ile Tom Vialle

3'üncü 34.21'lik derecesi ile Roan Van de Moosdijk

Dünya Şampiyonası (MXGP)

1'inci 35.07'lik derecesiyle Jeffery Herlings

2'nci 35.09'luk derecesiyle Glenn Coldenhoff

3'üncü 35.40'lık derecesiyle Tim Gajser

ÖDÜLLER VERİLDİ

Dünya Motokros Şampiyonası yapılan yarışlar ile son bulurken, şampiyonada ilk 3'e giren sporculara ödülleri verildi. MXGP'de başarı elde eden sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden ödüllerini alırken coşku dolu anlar yaşadı.