Son Dakika Haberleri: Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
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Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda görev yapacak basın mensupları için gerekli olan akreditasyon işlemlerinin başladığı bildirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda görev yapacak basın mensupları için gerekli olan akreditasyon işlemlerinin başladığı bildirildi.


TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yapılan şampiyona sonrası Afyonkarahisar'ın iki ödüle birden layık görüldüğü hatırlatıldı.

Kente hem basın organizasyonu hem de "dünyanın en güzel pisti" ödülünün verildiğini belirten Güzbey, yapılacak organizasyona iyi bir şekilde ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

Şampiyonayı takip edecek basın mensuplarının akreditasyon başvurularını TSYD'nin İl Temsilciliği'ne yapabileceklerini kaydeden Güzbey, başvuruların 25 Ağustos'a kadar süreceğini aktardı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Eylül, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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