Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 6-8 Eylül'de ikinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular açıklandı.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından açıklanan listeye göre, şampiyonada Türkiye adına Şakir Şenkalaycı, Mustafa Çetin, Emircan Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Murat Başterzi ve Fırat Şahin mücadele verecek. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Galip Alp Baysan'ın yerine Fırat Şahin motosiklete binecek. Murat Başterzi ise kadroya yedek listeden dahil edildi.

MXGP'de Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Murat Başterzi ve Fırat Şahin, MX2 sınıfında da Mustafa Çetin ve Emircan Şenkalaycı start alacak. MX2 sınıfında 23 yaş altı sporcular şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyonda MXGP'de 33, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) 22 ve MX2'de 35 sporcu yarışacak.

Türkiye'de şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şakir Şenkalaycı, Türk sporcular arasında başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. Şakir, kardeşi Emircan Şenkalaycı ile birlikte Afyonkarahisar'da üst sıralar için ter dökecek.

MX2 sınıfında, Türkiye motokros şampiyonu Mustafa Çetin başlangıç noktasındaki yerini alacak. Mehmet Çelik, Murat Başterzi ve Fırat Şahin ise MXGP'de piste çıkacak diğer sporcular olacak.

WMX kategorisinde ise Türk sporcu bulunmuyor.

Organizasyonda ayrıca Avrupa Motokros Şampiyonası da gerçekleştirilecek. Avrupa'da yarışacak sporcular organizasyonda belirlenecek.

Şampiyonlar

Dünya Motokros Şampiyonası tarihine İtalyan pilot Antonio Cairoli adını yazdırdı.

Red Bull KTM Fabrika takımının 1985 doğumlu yarışçısı, MXGP'de 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Cairoli, MX2'de ise 2 kez podyumun üst basamağında yer aldı.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'da ise yine İtalyan Kiara Fontanesi 6 kez şampiyonluğa ulaştı. Genç sporcuların mücadele ettiği MX2 sınıfında ise İspanyol Jorge Prado en son şampiyon olarak dikkati çeken isim oldu.

MXGP şampiyonları:

2018 Jefrey Herlings (Hollanda) KTM

2017 Antonio Cairoli (İtalya) KTM

2016 Tim Gajser (Slovakya) Honda

2015 Romain Rebvre (Fransa) Yamaha



2014 Antonio Cairoli (İtalya) KTM

2013 Antonio Cairoli ( İtalya) KTM

2012 Antonio Cairoli (İtalya) KTM

2011 Antonio Cairoli (İtalya) KTM



2010 Antonio Cairoli (İtalya) KTM

2009 Antonio Cairoli (İtalya) Yamaha

2008 David Philippaerts (İtalya) Yamaha



2007 Steve Ramon (Belçika) Suzuki



2006 Stefan Everts (Belçika) Yamaha

2005 Stefan Everts (Belçika) Yamaha



2004 Stefan Everts (Belçika) Yamaha

MX2 şampiyonları

2018 Jorge Prado (İspanya) KTM



2017 Pauls Jonass (Letonya) KTM



2016 Jefrey Herlings (Hollanda) KTM

2015 Tim Gajser (Slovakya) Honda

2014 Jordi Tixier (Fransa) KTM



2013 Jefrey Herlings (Hollanda) KTM



2012 Jefrey Herlings (Hollanda) KTM



2011 Ken Roczen (Almanya) KTM



2010 Ken Roczen (Almanya) KTM

2009 Marvin Musquin (Fransa) KTM

2008 Tyla Rattray (Güney Afrika) KTM

2007 Antonio Cairoli (İtalya) Yamaha

2006 Christophe Pourcel (Fransa) Kawasaki

2005 Antonio Cairoli (İtalya) Yamaha

2004 Ben Townley (Yeni Zellanda) KTM

Kadın şampiyonlar

2018 Kiara Fontanesi (İtalya) Yamaha

2017 Kiara Fontanesi (İtalya) Yamaha



2016 Livia Lancelot (Fransa) Kawasaki



2015 Kiara Fontanesi (İtalya) Yamaha



2014 Kiara Fontanesi (İtalya) Yamaha



2013 Kiara Fontanesi (İtalya) Yamaha



2012 Kiara Fontanesi (İtalya) Yamaha



2011 Stephanie Laier (Almanya) KTM



2010 Stephanie Laier (Almanya) KTM



2009 Stephanie Laier (Almanya) KTM



2008 Livia Lancelot (Fransa) Kawasaki



2007 Katherine Prumm (Yeni Zellanda) Kawasaki



2006 Katherine Prumm (Yeni Zellanda) Kawasaki