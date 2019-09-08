Son Dakika Haberleri: Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyor
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Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyor

1 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final turlarıyla devam ediyor.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final turlarıyla devam ediyor.


Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikinci kez düzenlenen Motokros Dünya Şampiyonası'nda bu sabah EMT 2T Motokros finalinde Hollandalı Karl Mike şampiyon olurken, Anderson Bred ikinci, Baxevanıs Dimitrios üçüncü sıraya yerleşti.


Saat 11.30 gerçekleşen WMX kadınlar finalinde ise Yeni Zelandalı Duncan Courtney zirvede yer alırken, ikinciliği Andersen Sara, üçüncülüğü de Van de van Nancy elde etti. - AFYONKARAHİSAR

Dünya Şampiyonası, Sabah, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
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