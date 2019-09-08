Son Dakika Haberleri: Dünya motokros şampiyonası'nda heyecan sürüyor
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Dünya motokros şampiyonası'nda heyecan sürüyor

1 saat önce

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, nefes kesen yarışlarla devam ediyor.

Dünya motokros şampiyonası'nda heyecan sürüyor, System.String[]
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, nefes kesen yarışlarla devam ediyor.
Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonanın son günü de büyük çekişmeye sahne olan yarışlarla sürüyor. Motokrosçular zorlu parkurlarda hünerlerini sergilerken izleyiciler de büyük heyecanla yarışları takip ediyor. Şampiyona bu akşam yapılacak ödül töreni ile sona erecek.


- Afyonkarahisar
Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:04 Kaynak: DHA
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