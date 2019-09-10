Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından

Türkiye, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağına başarıyla ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen organizasyon, televizyon yayınlarlarıyla dünya genelinde 3 milyarı aşkın izleyici kitlesine ulaşırken yabancı konuklar ve dünya federasyonundan da "tam not" aldı.

Üç gün boyunca takımlar, sporcular ve teknik ekiplerden oluşan yaklaşık bin kişi Afyonkarahisar'da konuk oldu. Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Çeşme gümrük kapılarından yaklaşık 100 tır malzemeyle ülkeye gelen takımlar, bir sonraki etap olan Çin'e de ekipmanlarını Türk Hava Yolları lojistik kargo yoluyla gönderdi.

Organizasyonun yönetimi için 800 kişilik profesyoneller, valililik, emniyet, belediye personelleri ile gönüllülerden oluşan bir ekip çalıştı.

Canlı yayınlar sırasında Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra sportif organizasyonlarından görüntüler eşliğinde bir tanıtım yayımlandı.

NG Afyon Motofest'te spor şöleni yaşandı

NG Afyon Motosiklet ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Festivali'nde yaklaşık 25 bin insan 3 gün boyunca çok sayıda sportif etkinlik ve müsabakalarda rekabet etme fırsatı buldu.

Afyon Motosporları Merkezi'ndeki 250 bin metrekarelik alana çadırlarını kuran aileler ve gençler, festival alanındaki etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, mini golf, badminton, geleneksel okçuluk, satranç, pickle ball, zipleni, A TV, buggy test sürüşü, simülasyon formula ve motosiklet yarışları gibi farklı spor disiplinlerinin de yer aldığı festival, büyük beğeni topladı.