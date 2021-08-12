Dünya Motokros Şampiyonası'nın İletişim Sponsoru Türksat A.Ş. Oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY ve Afyon Motosiklet Festivali"nin iletişim sponsoru Türksat A. Ş. oldu. Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, TMF Başkanı Bekir Uçar ve Türksat Genel Müdürü Hüseyin Ertok'un katıldığı törenle sponsorluk için imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek "Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY ve Afyon Motosiklet Festivali"nin iletişim sponsoru Türksat AŞ oldu. Türksat Ahmet Özsoy Binası Toplantı Salonu'nda, iletişim desteği anlaşmasının imzalanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Gençlerimizin Sporla Bağını Güçlendirmek İçin Sponsorluk Önemli

Törende konuşan Türksat A. Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'de özellikle motokros gibi hız ve cesaret gerektiren sporlara olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Ertok: "Türkiye'nin uydu, bilişim ve kablo hizmetlerinde öncü kurumu olan Türksat, yalnızca kendi hizmet alanlarında faaliyet gösteren kurum ve etkinliklere değil, sosyal sorumluluk bilincinin temas ettiği her alana destek olma motivasyonunu samimiyetle taşımaktadır. Bireysel enerjinin yönlendiği en nezih alan olan spor faaliyetlerinin sağlıklı toplumsal enerjinin kaynağı olduğu gerçeğine inanan bir kurum olarak spora destek olmanın bir ödev olduğunu düşünüyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz destek anlaşmamızla bu ödevi yerine getirecek olmanın gönül rahatlığını da yaşıyoruz. 2 yıl önce gerçekleştirilen şampiyonaya da destek olmuştuk. Bu sponsorluklarımıza devam edeceğiz. Bizlere bu imkanı verdikleri ve bu anlaşmayı bizimle imzaladıkları için Türkiye Motosiklet Federasyonuna teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bu sporla bağını güçlendirmek için bu tür sponsorlukların önemli olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu.

Türksat Olarak Şampiyonayı Dünyaya Ulaştıracak Olmaktan Mutluyuz

Sporcuların başarısı artıkça, Türkiye'nin de prestijinin arttığına değinen Ertok, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bunun en güzel örneği. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ayağı da bu noktada büyük önem taşıyor. Motokros gibi dünyada izleyici kitlesi ve seyir zevki yüksek sporların turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora olan farkındalığı ve ilgisi de artıyor. Biz de Türksat olarak Dünya Motokros Şampiyonası'nı 180 ülkede 3 milyarı aşkın izleyiciye Türksat uyduları üzerinden ulaştırabilecek olmanın mutluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu Şampiyonayı En İyi Şekilde Yapma Çabasındayız

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise MXGP'nin gurur tablolarından olan bir organizasyon olduğunu ifade ederek, bu gururu Cumhurbaşkanlığı himayesiyle taçlandırdıklarını söyledi. Bu durumun büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ve bu sorumluluğun farkında olduklarını söyleyen Uçar: "Afyonkarahisar Valiliği gibi güçlü bir Valilikle, Afyonkarahisar Belediyesi gibi dirayetli bir belediye ve işinde uzman bir kuruluş olan Türksat ile çalışma imkanını ve vazifesini bizlere verdi. Bizlerde bu çalışma ve gayretlerle bu şampiyonayı en iyi şekilde yapma çabasındayız. Bu süreçte partnerlerimizin bizlere çok önemli destekleri oluyor. TMF olarak 64 amatör federasyondan bir tanesiyiz. Tüm hizmetleri bizler gibi milli ve manevi hassasiyetleri olan kurumlarla birlikte çalışarak bu görevi yerine getiriyoruz. Bu sebeple Türksat Genel Müdürü Ertok şahsında tüm çalışanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah el birliğiyle bu organizasyonu layıkıyla yerine getireceğiz" dedi.

Sporda Öncü Bir Şehiriz

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Afyonkarahisar, birçok özelliği ile kendini ön plana çıkarmış bir şehir. Gastronomi şehri olmasının yanında aynı zamanda bir spor şehri. Yani sporda da öncü olduğumuzu iddia ediyorum. Eylül ayında hem 9. Ayak hem de 10. Ayak yarışlarını Afyonkarahisar'da yapacağız. Umarız bu organizasyon dünyanın en iyi pistine sahip ilimizde gerçek bir festival olacak. Bir Afyonludan daha fazla gayretle Afyonkarahisar'a hizmet eden Valimize teşekkür ediyorum. Onun turizm ve tanıtımda yaptığı önemli çalışmalar ile şehrimiz daha da parlıyor. Türksat'ın yardımıyla daha geniş bir alana ulaşacağına inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Çok Büyük Organizasyonlara Ev Sahipliği Yapıyoruz

Şampiyonayı bu yıl da Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Biz bu şehre gizemli şehir diyoruz. Turizmde çok önemli yol almış bir iliz. Bugün konaklamada 27 bin yatak kapasitesi ile Afyonkarahisar Türkiye'deki en fazla yatak kapasitesine sahip ilk 5 şehirden biri. Sporun bütün dallarına uygun muazzam tesislerimiz var. Süper Ligden, 1 ve 2. Ligden çok sayıda takım şuanda kamp için ilimizde bulunuyor. Geçen yıl 85 büyük kulübü ilimizde ağırladık. Bu yıl tahmin ediyorum 120'ye yükselecek sayımız. Çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. 2022 yılı ise Büyük Taarruz zaferinin 100. Yılı. Zaferin 100. Yılında Teknofest'i Afyonkarahisar'da yapmak için büyük mücadele veriyoruz. Bu çalışmaları yürütürken Belediye Başkanımız ile büyük bir uyum ve birliktelikle hareket ediyoruz. MXGP'de asıl emek TMG Başkanı Bekir Uçar ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e ait. Bizler de bu noktada destek olan tarafız. Bizlerin gururu Türksat ile böyle bir sponsorluk anlaşması imzalamak bizler için ayrı bir şeref. Bir kez daha Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'a şahsında ve tüm Türksat çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

5 yarış aynı anda yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (MX2T) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN) olmak üzere 5 yarış aynı anda yapılacak.

Türkiye'de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25'i aşkın takımla 150'ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.