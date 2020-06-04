Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu - Son Dakika

Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3. kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve korona virüs sürecinde normalleşmenin ilk adımları bu şampiyonayla atılacak.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3. kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve korona virüs sürecinde normalleşmenin ilk adımları bu şampiyonayla atılacak.


Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu. 4-5-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Afyonkarahisar Motosiklet ve Spor Festivali'nde; Dünya Motokros Şampiyonası MXGP, Dünya Motokros Şampiyonası (Gençler) MX2, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası WMX, Avrupa Motokros Şampiyonası (Open) EMX Open'ın yer aldığı 4 büyük yarış yapılacak.


Zeybek: "Bu şampiyona normalleşme sürecinin mesajı olacak"


Aftonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkararhisar'da 3.'sü düzenlenen Motokros Şampiyonası ile dünyaya normalleşme sürecinin mesajını vereceklerini belirtti. Zeybek, "Dünyayı kasıp kavuran bir korona virüs hadisesi var. Bundan dolayı dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor müsabakaları, ligler, şampiyonaların tamamı ötelenmişti. Çok şükür dünyada belki de korona virüsle mücadelede en iyi, en olumlu tedbirleri alan tek ülkeyiz. Normalleşme sürecine de inşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda gireceğiz. Normalleşme sürecine girdiğimiz andan itibaren de Zafer Haftasıyla birlikte eylül ayının ilk haftasında Dünya Motokros Şampiyonası'nın güzel ilimiz Afyonkarahisar'da 3.'sünü gerçekleştirerek bir mesaj vermek istiyoruz. Burada Cumhurbaşkanlığımız himayesinde 3.'sünü tertipleyeceğimiz şampiyona dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Korona virüs müptelasından da kurtuluşumuzun bir nişanesi olarak bu şampiyonaya ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.


Ülke: "Bu krizi fırsata çevirmeyi düşünüyoruz"


Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Nedim Ülke ise tarihin netleştiğini belirterek, 4-5-6 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'na, Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapağını bildirdi. Ülke, "Aynı zamanda Türkiye, Motofest'e ev sahipliği yapacak. İnşallah sanki ilk sene heyecanıyla, ilk 2 seneden çok daha iyi bir organizasyonu yapmayı planlıyoruz başkanımla. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz de bu krizi gerçekten Afyonkarahisar ve ülkemiz adına fırsata çevirmeyi düşünüyoruz. Çünkü turizm sektörü çok büyük bir darbe aldı, bu turizm sektöründe de Türkiye'nin tanıtımına Afyonkarahisar ve Dünya Motokros Şampiyonası ile çok önemli mesajlar vereceğiz. Türkiye'nin ne kadar düzenli bir ülke olduğunu, Afyonkarahisar'ın termalde ne kadar önemli bir şehir olduğunu Dünya Motokros Şampiyonası ile birlikte herkese duyurmuş olacağız. En son uluslararası federasyonla görüştük, aslında ilk iki yarış yapılmıştı mart ayının 1. ve 2. haftası, Hollanda'yla ve İngiltere ile başlayan yarış ara vermişti. Ağustos'un ilk haftası Rusya, Slovakya ve 23 Ağustos'ta Falyanda yarışı yapılacak. 5-6 Eylül'de de Türkiye'de gerçekleşecek. Şu anda takvim itibariyle 6. yarış Türkiye'de olacak. Aslında bu da bizim için çok daha değerli bir hale geldi. Hem yarışçı sayısı, hem de gelen anlamında çok daha artış olacak ve bir de bu sene her sene kaçırdığımız üniversite öğrencilerini de ağırlamış olacağız bu tarihte" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu - Son Dakika Spor
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