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Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ödül

11 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabına, organizasyon tarafından ödül verildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ödül, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabına, organizasyon tarafından ödül verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, daha önce "en iyi altyapı" ödülünü alan yarışın Türkiye ayağı, 2019 yılının "en iyi padok" ödülüne de layık görüldü.

18 ayaktan oluşan şampiyona sonunda organizatörler arasında yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye etabına "en iyi padok" ödülü verildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkan Yardımcısı Jacques Bolle ve Youthstream Başkanı Giuseppe Luongo'nun ev sahipliğinde Hollanda'da yapılan 2019 MXGP Ödülleri Töreni'ne, TMF Asbaşkanları Ogün Baysan ve Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Youthstream Üst Yöneticisi David Luongo, FIM Avrupa Başkanı Martin de Graaff ile çok sayıda davetli katıldı.

2019 yılını şampiyon tamamlayan Tim Gajser (MXGP) ve Jorge Prado'nun (MX2) şampiyonluk ödüllerini aldığı törende, "en iyi padok" ödülünü TMF Asbaşkanı Ogün Baysan ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner'e, Luongo takdim etti.

Murat Öner, Türkiye, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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