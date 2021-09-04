Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı sürüyor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) mücadelesinin birinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği İtalyan Davide de Bortoli, ikinciliği İtalyan Simore Croci ve üçüncülüğü Fransız Nicolas Dercourt elde etti.

EMX Open'da ikinci yarışın saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.