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Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki hazırlıklar tamamlandı

27.08.2021 14:36
Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki hazırlıklar tamamlandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da 1-8 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Türkiye MotoFest organizasyonları öncesi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde son hazırlıkları denetledi.

Afyonkarahisar'da 1-8 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Türkiye MotoFest organizasyonları öncesi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde son hazırlıkları denetledi.

Organizasyonlar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek "MXGP of Turkey" için alandaki tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Katılımcıların çadırlarının kurulum aşamasında olduğunu aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle 2020 yılında yapamadığımız şampiyonayı bu yıl 100 bin kişilik katılımla gerçekleştirmek istiyorduk. Şu ana kadar yapılan müracaatlarda hesapladığımızın üstünde katılım bekliyoruz. 100 bini aşacağını tahmin ediyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonucu şehit yakınları, gaziler ve engellilere giriş ücretsiz olacak. Tüm sporseverleri buraya davet ediyoruz."

Akülke: "Şu an itibarıyla 25 karavan kamp alanı doldu"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise her gün heyecan üstüne heyecan yaşadıklarını vurguladı.

Organizasyonlar için tarihin yaklaştığını ifade eden Akülke, "Parkur çalışmalarının tamamı bitti. Padokta takımların çadırları, stantlar kurulmaya başlandı. Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali ve iki dünya şampiyonasına Afyonkarahisar'da, zaferin kazanıldığı topraklarda ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Artık misafirleri beklediklerini belirten Akülke, şunları söyledi:

"Hedef 100 bindi. 100 bini aşacağımıza inanıyorum. Gelen tepkiler inanılmaz. Tüm Türkiye'yi, Afyonkarahisar'a bekliyorum. Dünya, Afyonkarahisar'da buluşacak. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Türkiye'nin ilk dünya standartlarında karavan kamp alanını belediye inşa etti. İlk karavan geldi. Normalde 31 Ağustos'ta alacaktık. Şu an itibarıyla 25 karavan kamp alanı doldu. Çevrim içi olarak doldu. 15 yedek alan bırakmıştık, kesin orası da dolacak."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de "Dünyada tek il olarak ismi geçen organizasyon, MXGP of Afyon. İnşallah tüm dünyaya sporun merkezi Afyonkarahisar ismini tanıtacağız. Bizim için de önemli bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı "MXGP of Turkey" 1-5 Eylül'de, organizasyonun 10. ayağı "MXGP of Afyon" da 7-8 Eylül'de, Türkiye MotoFest festivaliyle birlikte gerçekleştirilecek.

Mehmet Zeybek, Karahisar, Zeybek, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika Spor


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