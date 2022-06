AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye Yarışı'nın tanıtımı yapıldı

"Büyük Taarruz'un 100. yılı" etkinlikleri kapsamında ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) ile Türkiye MotoFest'in tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, termal bir otelde düzenlenen tanıtımda yaptığı konuşmada, en iyi pist ödüllü Afyon Motor Sporları Merkezi'nde MXGP'nin Türkiye etabı ile Türkiye MotoFest'i gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kentin son dönemlerde yapılan yatırımlarla spor şehri olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Dünya Motokros Şampiyonası yarış ve festivali, Türkiye'nin hem tanıtımına hem ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Aynı zamanda ilimizin ismini de daha çok kitleye duyuruyor ve tekrarlanan organizasyonlarla şehrimizin adı kalıcı olarak ön plana çıkıyor. 31 Ağustos-4 Eylül'de yapılacak olan entegre gençlik ve spor etkinliği Türkiye MotoFest'te Türkiye'nin yakından tanıdığı yıldızları konserlerle hemşerilerimiz ve misafirlerimizle buluşturacağız. Dolu dolu etkinliklerle güzel bir yaz döneminin bizleri beklediğini de buradan müjdesini veriyoruz."

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da 4. kez düzenlenecek olan motor sporları arasındaki en popüler etkinlik olan Dünya Motokros Şampiyonası'na herkesi davet etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "İstişarelerde bulunduğumuz yarışçılar, böyle bir organizasyonun Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmadığını ve böyle bir pistin bulunmadığını ifade ettiler. Afyonkarahisar'da olmaktan dolayı da çok teşekkür ettiler. Hemen hemen her yıl yapılan yarışlarda pist ve padok olarak ödül aldık. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FİM) Başkanının bu yıl şehrimizde ve Afyon Motor Sporları Merkezi'mize gelecek olması da bizleri son derece memnun edecek." dedi.

Zeybek, sporun her türlü organizasyonuna destek verdiklerini ve Afyonkarahisar'da bir olimpiyat köyü projelerinin de olduğuna dikkat çekti.

-"Cumhurbaşkanı himaye beratı organizasyonu marka haline getirdi"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyonlarının hayallerin peşinde koşan bir aile olduğunu ancak hiçbir zaman yetinmediklerini belirterek, her zaman daha iyileri için uğraştıklarını kaydetti.

Afyonkarahisar'da sunulan imkanların kendilerine daha büyük kapılar açacağına dikkat çeken Uçar, şöyle devam etti:

"Biz gerçekten çok şanslı bir millet ve ülkeyiz. Ülkemizdeki bütün güzelliklerin mimarı Cumhurbaşkanımız, Türkiye'yi varlığıyla ve dirliğiyle hep bir arada tuttu. Hep yükseltti ve yüceltti. Yurt içi ve dışında çok güzel temsil etti. Bize de bir şeyi marka haline getirmenin ve değerini oluşturmanın gerekliliğini öğretti. Cumhurbaşkanlığı himaye beratını da bu organizasyona vermesiyle de marka haline getirdi. Gittiğim her ülkede 'Afyon' diye Google ile Yandex aramalarında, yüzde 80-90 oranlarında 'MXGP of Afyon' ile 'Motokros of Afyon' çıkıyor. Türkiye'de Afyon diye arattırdığınızda Valilik, Belediye, mermer, gastronomi ve termal tesisler çıkar. Ama yurt dışında bu aramayı yaptığımızda Dünya Motokros Şampiyonası'na ismini yazdırmış ve damgasını vurmuş bir organizasyon olarak birinci sırada çıkıyor. Bu noktada çok mutluyuz."

Uçar, MXGP OF Türkiye yarışlarına FIM Başkanı Jorge Viegas'ın da katılacağını sözlerine ekledi.

31 Ağustos-4 Eylül'deki Türkiye MotoFest etkinliklerinde Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Göknur, Erol Evgin ve Ajda Pekkan, konser verecek.

Öte yandan 3-4 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde MXGP of Türkiye'nin yanı sıra Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ile Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN) yarışları da yapılacak.