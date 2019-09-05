Son Dakika Haberleri: Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'ye geliyor
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Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'ye geliyor

3 saat önce

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18'nci yarışı 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

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Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18'nci yarışı 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Büyük ilgi görmesi beklenen yarışta gözler geçen sene Afyonkarahisar'da zirvede yer alan Red Bull KTM Factory takımında olacak.


Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18'nci yarışı, 7-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek. Zorlu yarış öncesi gözler geçtiğimiz sezon Afyonkarahisar'da zirvede yer alan Red Bull KTM Factory takımında olacak.


Geçten sezon ilk kez bir Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da her iki kategoride de Red Bull KTM pilotları birinciliğe ulaşmıştı. MXGP kategorisini Jeffrey Herlings kazanırken MX2'te ise zafer yine Red Bull KTM'den Pauls Jonass'ın olmuştu.


2018'de Afyonkarahisar'da rakiplerine şans vermeden zafere ulaşan Herlings, geçen sezonu da 151 puan farkla lider bitirip şampiyon olmuştu. Hollandalı yarışçı, bu sene istediği gibi bir sezon geçiremese de 2018'deki tecrübesiyle Afyonkarahisar'da en önemli favorilerden biri olacak. - İSTANBUL

Red Bull, Eylül, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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