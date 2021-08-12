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Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de - Son Dakika

Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de

12.08.2021 15:00

Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021, Türksat A.Ş.'nin iletişim sponsorluğu ile 180 ülkeden 3 milyar izleyiciye aktarılacak.

Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de

ANKARA - Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021, Türksat A.Ş.'nin iletişim sponsorluğu ile 180 ülkeden 3 milyar izleyiciye aktarılacak. Şampiyona öncesi Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar arasında imza töreni gerçekleşti.

Dünya Motokros Şampiyonası 10. ayak yarışı "Afyon Motosiklet Festivali" 1-8 Eylül arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek. Düzenlenen şampiyonanın iletişim sponsorluğunu Türksat A.Ş. üstlendi. Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar arasında imza töreni gerçekleşti. İmza törenine Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı. Türkiye'de yapılacak yarışlara 150'ye yakın yarışçı ve şampiyonayı 180 ülkeden 3 milyarı aşkın izleyicinin takip etmesi bekleniyor. Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası olmak üzere 5 yarış aynı anda yapılacak.

Türksat ile 180 ülkede 3 Milyari Aşkın İzleyiciye Ulaşacak

Türkiye'de özellikle motokros gibi hız ve cesaret gerektiren sporlara olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Türksat AŞ Genel Müdürü Ertok, "Türkiye'nin uydu, bilişim ve kablo hizmetlerinde öncü kurumu olan Türksat, yalnızca kendi hizmet alanlarında faaliyet gösteren kurum ve etkinliklere değil, sosyal sorumluluk bilincinin temas ettiği her alana destek olma motivasyonunu samimiyetle taşımaktadır. Bireysel enerjinin yönlendiği en nezih alan olan spor faaliyetlerinin sağlıklı toplumsal enerjinin kaynağı olduğu gerçeğine inanan bir kurum olarak spora destek olmanın bir ödev olduğunu düşünüyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz destek anlaşmamızla bu ödevi yerine getirecek olmanın gönül rahatlığını da yaşıyoruz. Kurumumuzun da dahil olduğu bu bilinç sayesinde sporun sesi daha çok duyulur oldu, ülkemizin aydınlık yarınlara bilimde ve sanatta olduğu gibi sporda gösterilen başarılarla ulaşacağı inancını yaygınlaştı. Bu ise, spor alanında emek verenlerin motivasyonunu artırdı, başarılarını perçinledi. Sporcularımızın başarısı artıkça, ülkemizin de prestiji arttı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bunun en güzel örneği. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ayağı da bu noktada büyük önem taşıyor. Motokros gibi dünyada izleyici kitlesi ve seyir zevki yüksek sporların turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora olan farkındalığı ve ilgisi de artıyor. Biz de Türksat olarak Dünya Motokros Şampiyonası'nı 180 ülkede 3 milyari aşkın izleyiciye Türksat uyduları üzerinden ulaştırabilecek olmanın mutluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Organizasyonu layıkıyla gerçekleştirme çabası içerisindeyiz"

İmza töreninde konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, "Türkiye motosiklet federasyonu olarak bu organizasyonu layıkıyla gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Bize bu süreçte iş ortaklarımızın çok destekleri oluyor. Çünkü biz amatör bir spor federasyonuyuz, 64 motor federasyonundan bir tanesiyiz. Gücümüz ancak sportif bir hizmetin yerine getirilmesi çerçevesinde mümkün ve bunun ötesindeki bütün hizmetleri bizler gibi aynı milli manevi hassasiyetleri aynı duyguları paylaşan kurum ve kuruluşlarla bir arada yürüterek bu görevi layıkıyla yerine getirebilme imkanına sahibiz. Bu noktada sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2021 yılında daha geniş katılımlı ve festival kapsamında yapmak istedik"

Türkiye'de gerçekleşen önceki Motokros Şampiyonaları'ndan daha yoğun ilgi olacağını aktaran Afyon Belediye Başkanı Zeybek, "Motokros Şampiyonası 2018'de ilk olarak gerçekleştirildi, ikincisini 2019'da gerçekleştirildi. Ciddi bir hazırlık yapılmasına rağmen 2020'de yapılacak organizasyon gerçekleşemedi. Gençlik ve Spor Bakanı'nın da olurunu alarak 2021 yılında daha geniş katılımlı ve festival kapsamında yapmak istedik. Türkiye MotoSİKLET Federasyonu Başkanı ve başkan yardımcısı ile el ele vererek İtalya'da yapılacak 10. ayağı da 'Güvenli Ülke Türkiye' sloganıyla Türkiye'de gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Dünya Motokros Şampiyonası'nın Ayonkarahisar'da yapıyor olmaktan ve bu sene de yapıyor olmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Şehrimizde belediye başkanı ile büyük uyum içerisindeyiz. Türkiye'nin en önemli marka değerlerinden birisi olmuş Türksat ile yapılan iletişim sponsorluk anlaşmasını imzalamak bizim için önemli bir şey" değerlendirmesini yaptı.

Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de
Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de
Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de
Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de

Motosiklet, Türksat, Türkiye, TMF, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Motokros Şampiyonası Türksat iletişim desteği ile Türkiye'de - Son Dakika


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