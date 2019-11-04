Son Dakika Haberleri: Dünya muay thai şampiyonundan Vali Aykut Pekmez'e ziyaret
Son Dakika Güncel Dünya muay thai şampiyonundan Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

Dünya muay thai şampiyonundan Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

7 saat önce

28 Eylül ve 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 'Dünya Çocuklar Gençler Muay Thai Şampiyonasında' kendi kategorisinde dünya birincisi olan Ceren Aras Adıyaman'ın gururu oldu.

Dünya muay thai şampiyonundan Vali Aykut Pekmez'e ziyaret, System.String[]

28 Eylül ve 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 'Dünya Çocuklar Gençler Muay Thai Şampiyonasında' kendi kategorisinde dünya birincisi olan Ceren Aras Adıyaman'ın gururu oldu.


Dünya Çocuklar Gençler Muay Thai Şampiyonasında üst genç bayanlar kategorisinde 71 kilogramda Dünya Şampiyonluğu gibi büyük bir başarı elde ederek Adıyaman'a dönen Muay Thai Şampiyonu Ceren Aras, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Antrenörü Murat Kaya ve babası Cuma Ali Aras'la birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, şampiyonluk sevincini paylaştı. Adıyaman'ın gururu olan Dünya Muay Thai Şampiyonu Ceren Aras'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Aykut Pekmez, "28 Eylül- 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da Uluslararası Muay Thai Federasyonu üyesi 65 ülkeden bin 350 sporcunun katıldığı büyük şampiyonanın birinciliğini Adıyamanlı sporcumuz Ceren Aras'ın elde etmesi hepimizi gururlandırmıştır. Dünya Şampiyonumuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Bu başarının sağlanmasında büyük payı olan ve sporcumuzu yetiştiren Antrenörüne, kendisini destekleyen ailelerine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ziyaret sonunda Vali Aykut Pekmez, Dünya Muay Thai Şampiyonu Ceren Aras'a çeşitli hediyeler verdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
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