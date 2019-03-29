Dünya Mücevher Profesyonellerinin Türkiye'ye İlgisi Arttı

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show, 24 Mart 2019 Pazar günü sona erdi. UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından 48'inci kez TEB sponsorluğunda düzenlenen fuar, 24 ülkeden 1250'nin üzerinde firma ve markanın en son ürün ve hizmetlerini 123 ülkeden 30.741 sektör profesyoneli ile bir araya getirdi. Yabancı ziyaretçi oranını %39'a çıkaran Istanbul Jewelry Show, 2018 yılında %38 artış sağlayan Türkiye Mücevher İhracatının, 2019 yılında da büyük artış sağlayacağının ilk işaretini verdi.

İstanbul, Türkiye - Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan ve Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı olan Istanbul Jewelry Show - Mart 2019 sona erdi. 24 ülkeden 1.250 firma ve markanın en son ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarı, 123 ülkeden 30.741 sektör profesyoneli ziyaret etti. Kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası sponsorluğunda düzenlenen fuar kapsamında Türk fuarcılık sektörünün en büyük alım heyeti düzenlendi. Program kapsamında; 65'in üzerinde hedef ülkeden 1.500 alıcı fuar kapsamında ağırlandı. Designer Market'te usta ve genç tasarımcılar 2019-2020 modasına dair trend ürünleri sergiledi.

Dünya mücevher sektörünün gözü İstanbul'daydı…

Dünya mücevher sektörü temsilcilerinin Istanbul Jewelry Show'a ve Türkiye'ye ilgisi her geçen yıl artıyor. Bu ilginin en somut örneği ise Mart 2019 fuarını ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının %9 oranında artış göstermesi oldu. Avrupalı ziyaretçi sayısında %15 artış sağlayan fuar, Rusya'nın da dahil olduğu BDT ülkerinde %8 artış sağladı. Kuzey Afrika bölgesinden gelen ziyaretçi sayısında ise Mart 2018 fuarına göre %9 artış görüldü.

İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte'nin organizatörlüğünde gerçekleştirilen "Uluslararası Alım Heyeti Programı" Türk fuarcılık sektörünün en büyük alım heyeti olarak kayıtlara geçti. Avrupa, Ortadoğu, K. Amerika, G. Amerika, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu bölgelerini kapsayan 65 ülkeden gelen 1.500 kişilik alım heyetinin ziyareti katılımcı firmalara yeni iş ve iş birliği fırsatları sağladı.

Yeni katılımcılar fuarda yerini aldı…

Altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının yer aldığı fuara toplam 24 ülkeden 1.250 mücevher firma ve markası katıldı. 78'i yerli, 25'i yabancı olmak üzere 103 yeni katılımcı fuarda yerini aldı.

2019 - 2020 modasında dair en son tasarımlar fuarda sergilendi!

Fason üretim döngüsünü kırarak özgün tasarım ürünleriyle tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye Mücevher Sektörü, 2019-2020 mücevher modasına dair trend tasarım ve koleksiyonlarını özel gösterileriyle dünya mücevher alıcılarının beğenisine sundu.

Her yıl UBM Rotaforte ve Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği iş birliği ile gerçekleştirilen Designer Market, Mart 2019 Fuarı'nda da usta ve genç mücevher tasarımcılarını aynı çatı altında buluşturdu. Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market'te tasarımcılar, tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergileyerek büyük ilgi çekti.

Şermin Cengiz: "Dünya mücevher sektörünün Türkiye'ye ilgisi bu yıl rekor seviyede"

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, "Dünya mücevher sektör profesyonellerinin ve dünya mücevherat sektörünün gündemini belirleyen fuarımızı TEB sponsorluğunda 48'inci kez başarıyla düzenlemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mart ve Ekim aylarında düzenlediğimiz Istanbul Jewelry Show, Türk mücevher ihracatının %80'nine yakın bir bölümün gerçekleşmesine uygun platformu sağlıyor. Geçtiğimiz 3 yıldır düzenlendiğimiz fuarlarımızda, ziyaretçi sayısında artış trendi var. Bu trendin artmasında en büyük katkıyı Türk firmalarımız sağlıyor. Türk firmalarının değişik fiyat aralıklarında, farklı pazarlar için çok geniş yelpazede ürün ve hizmetleri üretebilmesi, Türkiye'nin mücevherde 7.000 yıllık bir geçmişi olması ülkemizi dünya mücevher sektörünün parlayan ülkeler arasında yer almasını sağladı. Yıl boyunca yapılan tanıtım çalışmaları ile desteklenen Türkiye mücevher sektörü, ihracatta konusunda da başarılarını giderek arttırdı. İMMİB verilerine göre Türkiye mücevher ihracatımız 2016-2018 yılları arasında %81 artış göstererek 4,4 milyar USD seviyesine ulaştı. 2019 Mart ve Ekim fuarlarımız kapsamında yapılacak iş görüşmeleri ve anlaşmalarla ihracatımızın 6 milyar USD seviyesine ulaşmasını ön görüyoruz" dedi.