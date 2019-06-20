Diyarbakır
'da, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, Hayata Destek Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfınca düzenlenen etkinlikte, geçici koruma statüsünde bulunan yabancı çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.
Programda konuşan Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, Türkiye
'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyledi.
Türkiye'nin tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan, zulüm, baskı ve şiddetten kaçan mazlumlara sahip çıktığını belirten Açar, "Ülkemiz, ihtiyaç sahiplerine öteden beri kapılarını açmakta tereddüt göstermedi. Bu ilkeli duruşumuzu uluslararası yükümlülüklerimiz ile tarihi, vicdani ve insani geleneklerimize uygun bir şekilde günümüzde de devam ettiriyoruz." dedi.
Programda hoşça vakit geçiren "Sosyal Uyum" programı kapsamındaki çocuklar, geleneksel oyunlar oynadı.