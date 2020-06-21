Dünya Mülteciler Günü konseri, online olarak müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlenen konser, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde yapılan ve tedbir gereği fiziki olarak katılımın olmadığı konser, canlı olarak TV Net, Şehir Ekranı Youtube kanalı ve Mülteci TV Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

Sunuculuğunu Ümit Sönmez'in üstlendiği konserin açılışında bir konuşma yapan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir, dernek olarak her yıl Dünya Mülteciler Günü'nde birçok aktivite gerçekleştirerek, mültecilerin sesi olmaya ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Demir, koronavirüs döneminden önce konseri mültecilerin katılımıyla yapmak istediklerini dile getirerek, "Uluslararası Mülteci Hakları Derneği hak temelli bir dernektir ve bu dernek son yılında faaliyetlerinin çok büyük bir mesaisini ne yazık ki son zamanlarda ortaya çıkan mülteci düşmanlığı üzerine harcadı. Zira bu yaklaşımlar kamuoyunda popülist ve faşist bir biçimde yer buluyordu. Bu anlamda dünyadaki tüm mültecilerin sağlığı için bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım elimizden geleni de yapıyoruzdur." dedi.

Pandemi sürecinde Türkiye'deki hastanelerde birçok mülteci doktorun çalıştığını ve hayatını kaybettiğini aktaran Demir, "Mülteciler ikinci, üçüncü sınıf insanlar değil. Onların da öğretmenleri, hemşireleri var. Birçok mesleği burada profesyonel olarak yapıyorlar. Bizler de yanlış algıları değiştirmek için bugün mülteci sanatçılarımızla burada olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Suriyeli ve Doğu Türkistanlı sanatçıların yer aldığı konserde, Grup Genç, Grup Yürüyüş, Aykut Kuşkaya, Ammar Acarlıoğlu, Ammar Sarsar, Malek Nour, Haysem Al Halabi, Kahar Ablız ve Yahya Hawwa aynı sahneyi paylaştı.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda, tüm sanatçılar aynı sahnede Grup Yürüyüş'le birlikte "Özgürlük" adlı eseri seslendirdi.