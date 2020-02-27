Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı, BAE'yi dünyada savaş ve nefreti körüklemekle suçladı - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) dünya genelinde savaşı, nefreti ve komploları körüklemekle suçladı.

Raysuni, BAE'nin Yemen'deki askerlerini çekmesine işaret ettiği "Büyük BAE, güçlerini geri çekiyor ve zaferini ilan ediyor!" başlıklı yazısında Yemen'de yaklaşık 5 yıldır yıkıcı bir savaş yaşandığının altını çizdi.

İnternetteki kişisel sayfasından yayımladığı yazısında Raysuni, BAE yönetimine hitaben "Yemen halkına ne getirdiniz? Onları daha çok mu birleştirdiniz yoksa onlara güvenlik, barış ve refah mı getirdiniz?" ifadelerini kullandı.

BAE'nin Yemen'deki yeni stratejisi "savaşı uzatmak"

BAE'nin Yemen'de güvenlik, insani durum ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konularında derin yaralar açtığını belirten Raysuni, Abu Dabi yönetiminin bu ülkedeki yeni stratejisinin "savaşı uzatmak" olduğunu kaydetti.

Mutluluk ve Hoşgörü bakanlıkları ile BAE'nin dünyada farklı bir görüntü vermeye çalıştığını ancak bu imajın hiçbir şekilde Yemen'e yansımadığını vurgulan Raysuni yazısında "Ancak Yemen'e gittiğimde bu hoşgörü ve mutluluğu göremiyorum." ifadesine yer verdi.

Yemen'e "meşru hükümete destek" iddiasıyla giren BAE, Libya'da darbeci Hafter'i destekliyor

BAE'nin birçok şeyh, entelektüel ve gazeteciyi bir araya getirerek "barış, uyum ve diyalog" propagandası yaptığını hatırlatan Raysuni, "Bunların BAE'nin dünya genelinde körüklediği savaş, nefret ve komploların dizginlenmesinde bir etkisi var mıdır? Yoksa bunlar sadece aldatmaca ve suçu örtbas etme çabası mıdır?" eleştirisini yöneltti.

Yemen'e "meşru hükümete destek" iddiasıyla giren BAE'nin diğer yandan da Mısır, Türkiye ve Libya'da darbecileri desteklediğine dikkati çeken Raysuni, BAE yönetimindeki Al Nahyan ailesinin Libya'daki darbeci general Halife Hafter'e verdiği desteğe işaret ederek, "BAE neden Libya'da tüm imkanları ve destekçileriyle meşru yönetimin karşısında yer alarak darbecilere destek veriyor?" ifadesini kullandı.

BAE'nin Yemen'deki rolü

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. BAE, koalisyon içinde Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük güç olarak biliniyor.

BAE, 10 Şubat'ta Yemen'deki tüm askeri birliklerini geri çektiğini duyurmuştu.

Abu Dabi yönetiminin Yemen'deki Ortak Operasyon Komutanı Tümgeneral İsa Mezrui tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki çatışmalarda toplam 108 askerini kaybeden BAE'nin bu ülkedeki tüm birliklerini geri çektiği bildirilmişti.