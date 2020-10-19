Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkanı'na yöneltilen "asılsız" iddialara tepki verdi - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkanı'na yöneltilen "asılsız" iddialara tepki verdi

19.10.2020 19:33
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkanı'na yöneltilen

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mısır rejimine yakın basın organlarının, "Birliğin Başkanı Ahmed Raysuni'ye nispet edilen, 'Türk ekonomisine savaş açmak dinden çıkmaktır' yönündeki iddialarının" asılsız olduğunu belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mısır rejimine yakın basın organlarının, "Birliğin Başkanı Ahmed Raysuni'ye nispet edilen, 'Türk ekonomisine savaş açmak dinden çıkmaktır' yönündeki iddialarının" asılsız olduğunu belirtti.

Mısır rejimine yakınlığıyla bilinen Amr Edib, "mbc Mısır" kanalında yaptığı programda, Raysuni'nin, "Türk ekonomisine savaş açmak dinden çıkmaktır. Türk ekonomisine destek vermenin ise umre sevabı vardır." yönünde fetva verdiği iddiasında bulundu.

Söz konusu iddiaların ardından Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Raysuni'ye atfedilen iddiaların yalan olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Raysuni'nin bu yönde bir beyanı olmadığı vurgulanırken, "yalan, uydurma ve sahtekarlıkta bu reddeye mi vardınız?" ifadeleri kullanıldı.

"Amr Edib'in söyledikleri utanç verici ve Mısır rejimine bağlı basının ahlaki çöküşüne canlı bir örnek teşkil ediyor." denilen açıklamada, söz konusu gazeteci ile bu tür basın organlarının, Raysuni gibi bütün ömrünü Allah'a davete adamış İslam alimlerinin imajını karalamak için çalıştığı vurgulandı.

Amr Edib, söz konusu televizyon programında Raysuni'ye yönelik iddialarının ardından alaylı bir şekilde "O halde umre yapmayı bırakalım. Türk peyniri alalım ya da kahvesini içelim, umre yapmış sayılırız." yorumunda bulunmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkanı'na yöneltilen 'asılsız' iddialara tepki verdi - Son Dakika

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