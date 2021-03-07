Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Dünya Kudüs Haftası" etkinliklerini açıkladı - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Dünya Kudüs Haftası" etkinliklerini açıkladı

07.03.2021 16:47
Dünya Müslüman Alimler Birliği,

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslami heyetler ve kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yarın başlayacak Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle yapılması planlanan etkinlikleri duyurdu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslami heyetler ve kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yarın başlayacak Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle yapılması planlanan etkinlikleri duyurdu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Kudüs Haftası çerçevesinde İslami heyetler ve kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Facebook sitesindeki hesabından hazırlanan açıklamayı okudu.

Kudüs Haftası'nın yarın başlayacağına ve bir hafta süreyle devam edeceğine işaret eden Karadaği, birliğin bu bağlamda dünya genelindeki tüm alim derneklerini, topluluklarını ve Müslüman alimleri, Kudüs Haftası'nı ihya etmeye çağırdığını aktardı.

Karadaği, telekonferans üzerinden yapılan görüşmelerde, mutabık kalınan noktalara değinerek, Mescid-i Aksa'nın desteklenmesinin; Kudüs ve işgal altındaki Filistin'in kurtarılması için çalışmanın şeri bir mükellefiyet, akli, insani, fıtri bir gereklilik olduğunun vurgulandığını belirtti.

Görüşmede, Kudüs ve Aksa aleyhinde işgalcilerin işlediği suçlar ile acımasız işgal güçlerinin; katletme, yerinden etme, yıkım gibi gerçekleştirdiği eylemlerin insanlığa karşı suç teşkil ettiği konusunda mutabık kalındığını ifade eden Karadaği, bu suçları açığa çıkarmanın ve kınamanın Filistin halkına karşı fiili sorumlulukları yerine getirmenin istisnasız herkesin görevi olduğu konusunda hemfikir olunduğunu kaydetti.

Karadaği, normalleşme ve propaganda yerine kapsamlı ekonomik boykot yapılması konusunda ittifak edildiğini belirterek, normalleşmenin şeri hükümlere, sağduyuya, doğru yol üzere olan fıtrata ve işgali kabul etmeyen bir yaratılışa aykırı olduğunun söylendiğini dile getirdi.

Kudüs Haftası kapsamındaki etkinlikler

Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, görüşmede, Kudüs Haftası çerçevesinde hafta boyunca çeşitli etkinlerin yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Etkinlikler kapsamında, Vakıflar ve Din İşleri Bakanlıklarının konuya ilişkin bilgilendirilmesinin planlandığını kaydeden Karadaği, bakanlıklardan bu haftaya denk gelen gelecek (12 Mart) cuma hutbesinin konusunu Aksa ve Kudüs'e destek ve kurtuluş için ayırmalarının isteneceğini ifade etti.

Karadaği, konunun tüm boyutları ile Filistin meselesine hizmet edecek diplomatik ve siyasi rollerinin etkinleştirilmesinin ele alınacağı seminerler, konferanslar, toplantılar düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Hafta kapsamında Mescid-i Aksa, Kudüs ile Filistin meselesi ve tarihi hakkında bilgilendirme ve kültürel etkinliklerinin yapılacağına işaret eden Karadaği, Filistin meselesinin desteklenmesi, ihya edilmesi ve bu konuda adaletin talep edilmesi amacıyla barış yanlısı halk faaliyetlerinin düzenlenmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Kudüs, hicri takvime göre 27 Recep 583'te Haçlı işgalinden kurtarılmıştı.

"Dünya Kudüs Haftası" da Kudüs'ün fethedildiği bu tarihi içine alacak şekilde belirlenmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor ve 2003'ten beri İslami organların birbirini takip eden protestolarına rağmen Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına müsamaha gösteriyor.

Filistin, Müslüman, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği, 'Dünya Kudüs Haftası' etkinliklerini açıkladı - Son Dakika


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