Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Biden'ın ırkçılık karşıtı açıklamalarını övdü - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından yaptığı ırkçılık ve etnik ayrımcılık karşıtı açıklamaları takdirle karşıladı.

Genel Sekreter Karadaği, Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, göreve başlayan ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti.

Biden'ın ırkçılığa ve etnik ayrımcılığa karşı söylemler içeren açıklamasını öven Karadaği, Biden'ı "insanlık üzerindeki zulümleri defetmek için tüm çabasını göstermeye ve görev süresince insan hakları, özgürlükler ve adalet konularına katkı yapmaya" çağırdı.

Karadaği mesajında Biden'ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fakir halklara yardım edilmesi ve ayrım gözetmeden herkese aşı ve ilaç sağlanması için çalışmalar yapmaya da davet etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri ayrıca tüm tarafların teröre karşı ortak ve ciddi bir çalışma ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Herkesi tüm dinlere karşılı saygılı olmaya çağıran Karadaği, İslam'a karşı oluşturulan korkunun ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.