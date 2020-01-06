Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okul saldırısını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, saldırının faillerinin "dünyada fesat çıkararak yıkımlara neden olduğu" vurgulandı.

Saldırıda birçok gencin öldüğü ve yaralandığı belirtilen açıklamada, "tüm taraflara şiddeti bırakarak, Libya halkı için samimi bir şekilde müzakere masasına oturma" çağrısında bulunuldu.

Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği de saldırıyı şiddetle kınayarak, yapılanın "terör saldırısı" olduğuna dikkati çekti.

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, 4 Ocak Cumartesi günü başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.