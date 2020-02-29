Dünya Müslüman Alimler Birliği İdlib şehitleri için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için taziyede bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İdlib'de şehit düşen askerler için Türk halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de gerçekleştirdiği ihlallerin kınandığı ve Suriye halkına da kayıpları için taziyede bulunulan açıklamada, "Suriye halkı 9 yıl boyunca tarihin nadiren gördüğü tüm ölümcül silahların kullanıldığı, 13 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı kanlı bir felaketler silsilesine maruz kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İdlib'e yapılan son saldırı Rusya ve İran'ın doğrudan desteğiyle, Batı ve Arap ülkelerinin çoğunun sessizliği ve gizli desteğiyle işlenen bu suç silsilesinin son örneğidir." denildi.

Ayrıca, dünyaya, çektikleri acılar ve zorluklardan kurtulmaları için Suriye halkının yanında yer almaları, Suriye halkına maddi, manevi ve siyasi destek vermeleri çağrısı yapıldı.