Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye polis şiddeti eleştirisi - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye polis şiddeti eleştirisi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini eleştirerek, düzenlenen barışçıl gösterileri desteklediklerini bildirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye polis şiddeti eleştirisi, System.String[]

Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini eleştirerek, düzenlenen barışçıl gösterileri desteklediklerini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto için düzenlenen barışçıl gösterileri destekledikleri, şiddet ve yağmacılığı ise reddettikleri ifade edildi.

Tüm dünyanın, ABD'li bir polisin, "Nefes alamıyorum" diye yalvaran bir insanın (Floyd'un) ensesine uzun süre diziyle bastığını şaşkınlıkla izlediği aktarılan açıklamada, "Floyd son nefesini, yüz kızartan, vahşi bir sahne ortasında verdi. Özgürlük Anıtı'nı simge edinen ama aynı zamanda onu ayaklar altına alan bir ülkede." denildi.

Tüm ABD halkının bu çirkin suça karşı ayaklandığı aktarılan açıklamada, haksızlığa uğrayan insanların yanında durmak için düzenlenen barışçıl gösterilerin desteklendiği, şiddet ve yağmacılığın reddedildiği kaydedildi.

Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye polis şiddeti eleştirisi - Son Dakika

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