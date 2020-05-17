Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail'in

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ümmetine ve tüm dünyaya İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak planı"na karşı çıkma çağrısında bulundu.



Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planını onaylayarak ve Kudüs'ü işgalcilerin başkenti ilan ederek bu düşmanca plandan ABD'nin sorumlu olduğu belirtildi.



İsrail'in, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla meşgul olmasından ve ABD'nin tüm gücüyle verdiği destekten faydalandığı, ayrıca Arap ülkelerinin zayıflığını ve sessizliğini hatta çoğunun İsrail'e olan desteğini kullandığı vurgulanan açıklamada, İslam ümmetine ve tüm dünyaya İsrail'in "ilhak planı"na karşı çıkma çağrısı yapıldı.

Birliğin, Müslümanların öncelikli davası olan Filistin davasına yönelik tutumunun sabit olduğunun altı çizilen açıklamada, bu davaya destek veren, işgalci devletin genişleme projelerini reddeden ve sesini yükselten Ürdün gibi ülkelerin takdir edildiği belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.