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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden mahkumları serbest bırakın çağrısı
6 saat önce
Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm hükümetlere koronavirüsün yayılması nedeniyle mahkumları serbest bırakmaları çağrısında bulundu
Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm hükümetlere koronavirüsün (Covid-19) yayılması nedeniyle mahkumları serbest bırakmaları çağrısında bulundu.
Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Birlik'ten yapılan açıklamada, "Birlik, tüm hükümetlerden tüm mahkumların ve bunların dışında salgına tutuldukları yerde maruz kalma durumunda olanların serbest bırakılmasını, ülkeden ve kulların üzerinden haksızlık ve zulmün kaldırılması çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43
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