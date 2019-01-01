Son Dakika Haberleri: Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Sudan'daki Taraflara "Ortak Konsey" Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Sudan'daki Taraflara "Ortak Konsey" Çağrısı

40 dakika önce

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Sudan'daki krize çözüm bulunması için göstericiler ile hükümetten temsilcilerin katılacağı bir konsey oluşturulması çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Sudan'daki Taraflara
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Sudan'daki krize çözüm bulunması için göstericiler ile hükümetten temsilcilerin katılacağı bir konsey oluşturulması çağrısında bulundu.

Karadaği, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'daki olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Hartum hükümeti ile göstericilerden "cinayet, tahribat ve düzeni bozan eylemlerden kaçınmalarını" talep etti.

Krizin taraflarına, "insan haklarının yanı sıra insanların kendilerini barışçıl yollarla ifade etmesine saygı duyulması gerektiğini" hatırlatan Karadaği, yetkililerden, kronik sorunları çözüme kavuşturmasını ve düzeni bozanları cezalandırmasını istedi.

Karadaği ayrıca ülkedeki mevcut krize çözüm bulunması için Sudan hükümeti ve göstericilerden temsilcilerin yer alacağı bir konsey oluşturulması çağrısında bulundu.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığını protesto için başkent Hartum'un da aralarında olduğu birçok vilayette düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:10 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Dünya
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