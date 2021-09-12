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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli benimseme çağrısı - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli benimseme çağrısı

12.09.2021 21:24
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli benimseme çağrısı, System.String[]

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı.

Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da kurulan yeni hükümete Başbakanlık edecek olan Molla Muhammed Hasan Ahund tebrik edildi.

Açıklamada, hükümetten, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu gibi İslami bir yönetim modeli benimsemesi istendi.

Birlik, yeni hükümete şura sistemini uygulama, adaleti tesis etme, kan dökülmesine engel olma, hak ve özgürlüklere saygı duyma, toplumun her kesimine kucak açma, toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve barış ortamı oluşturma çağrısı yaptı.

Birlik ayrıca, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurguladı.

Başbakanlık, Afganistan, Müslüman, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli benimseme çağrısı - Son Dakika


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