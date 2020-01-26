Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

6 saat önce

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı, System.String[]

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yazılı açıklamada, can kayıplarının yaşandığı Elazığ'daki depremin ardından Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Türk halkı ve hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ileten Karadaği, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Karadaği, "Türkiye'nin ve halkının her türlü kötülükten korunması" için niyazda bulundu.

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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