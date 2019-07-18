Son Dakika Haberleri: Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama

58 dakika önce

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin Irak'ın Erbil kentinde şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama, System.String[]
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin Irak'ın Erbil kentinde şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınadı.
Karadaği yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir görevlinin şehit olduğu, 2 Iraklı sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
Faillerin işlediği suçun kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde düşmanlara hizmet ettiğini vurgulayan Karadaği, böylesi bir suçun sadece yıkım, şiddet ve daha çok bölünmeye yol açtığını kaydetti.
Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Türkiye, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52 Kaynak: AA
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