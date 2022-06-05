Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara" tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak İslam ülkelerine Hindistan'ı ekonomik olarak boykot etme ve bu ülkenin iktidar partisini cezalandırma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mukaddesatı aşağılamak, fitne çıkaran, kan döken aşırılık yanlılarının davranışıdır. Toplumlar başkalarının kutsallıklarına hasar vererek yükselmez." ifadesini kullandı.

İslam ülkelerine, Hindistan'ı ekonomik olarak boykot etme ve bu ülkenin iktidar partisini cezalandırma çağrısında bulunan Karadaği, Hindistan hükümetinden tüm Müslümanlardan resmi olarak özür dilemesini istedi.

Karadaği ayrıca, Katar Dışişleri Bakanlığının söz konusu paylaşımlarla ilgili Hindistan'ın Doha Büyükelçisi Deepak Mittal'i çağırarak protesto notası vermesi nedeniyle Katar ve halkını tebrik etti.

"Söz konusu paylaşımlar Müslümanlara açılmış bir savaştır"

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili de Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Hindistan'daki söz konusu paylaşımların, tüm dünyadaki Müslümanlara açılmış bir savaş olduğunu kaydeden Halili, "Bu, tüm Müslümanları tek bir millet olarak ayağa kalkmaya çağıran bir meseledir." görüşünü paylaştı.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın bugün görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma, gelen tepkiler üzerine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." açıklamasında bulundu.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.