Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, "Kudüs Haftası'nda barışçıl yürüyüş ve ortak cuma hutbesi" çağrısı - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Dünya Kudüs Haftası" kapsamında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek için barışçıl halk eylemlerinin düzenlenmesi ve cuma hutbesinin bu konuya tahsis edilmesi çağrısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8- 14 Mart tarihlerine rastlayan Kudüs Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bunlardan öne çıkanlar arasında, "Vakıflar ve din işlerinden sorumlu bakanlıklardan 12 Mart cuma hutbesinin konusunu Aksa ve Kudüs'e destek ve kurtuluş için ayırmaları isteğinin" yer aldığı hatırlatıldı.

Birlik ayrıca dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları, Kudüs ve Aksa meselesinin haklılığını ifade etmek, bu konuda özgür dünyanın desteğini ve adaleti istemek adına barışçıl halk yürüyüşleri yapmaya çağırdı.

Açıklamada, Filistin Alimler Heyeti ile koordinasyon içerisinde yapılan çalışmada cuma günü Kudüslülere konuşma yapması için Müslüman Alimler Birliğine bağlı 25 alimin aday gösterildiği bilgisine de yer verildi.

Kudüs ve işgal altındaki Filistin'in kurtarılması için çalışmanın dini bir sorumluluk, akli ve fıtri bir gereklilik olduğu vurgulanan açıklamada, herkesin gücü nispetinde bu sorumluluğu taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, zafere ve kurtuluşa çıkan yolun başlangıcı olan Dünya Kudüs Haftası kapsamındaki etkinliklerin gelecek yıla kadar devam edeceği belirtildi.

Dünya Kudüs Haftası

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hicri takvime göre recep ayının son haftasına denk gelen 8-14 Mart'ın Kudüs ve Aksa Haftası olduğunu duyurmuştu.

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Kudüs, hicri takvime göre 27 Recep 583'te Haçlı işgalinden kurtarılmıştı. "Dünya Kudüs Haftası" da Kudüs'ün fethedildiği bu tarihi içine alacak şekilde belirlenmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor ve 2003'ten beri İslami kuruluşların birbirini takip eden protestolarına rağmen Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına izin veriyor.