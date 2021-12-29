Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Libya'nın istikrarı için uzlaşı vurgusu - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreterlik Üyesi Ali es-Salabi, siyasi ve toplumsal uzlaşının Libya'da istikrarın sağlanmasında temel başlangıç noktası olduğunu belirtti.

Libyalı yazar ve araştırmacı Salabi, "Araby 21" haber sitesine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Libyalı tarafların farklılıklarını anlaması ve bunları aşması için yönlendirme sorumluluğu bulunduğunu ve burada önceliğin akil insanlara ve toplum liderlerine düştüğünü ifade etti.

Bu insanların barış ve uzlaşının sağlanmasına yönelmesi gerektiğine dikkati çeken Salabi, Libya'da siyasi istikrarın sağlanması konusunda atılacak herhangi bir adım için başlangıç noktasının uzlaşı olduğunu vurguladı.

Salabi, meşruiyetini kaybetmiş ve kendi farklılıklarının üstesinden gelemeyen yapılara güvenmenin, Libya'daki istikrara doğru atılacak herhangi nitelikli bir hamlenin önünde engel teşkil ettiğini aktardı.

Ülkede şu ana kadar farklı kesimden Libyalılar için bile "en meşru ve kabul gören organ olan yargıya yönelik öldürücü girişimlerin kurumsal ve bölgesel anlaşmazlık oyununu" sürdürmeyi hedeflediğini kaydeden Salabi, bu anlaşmazlıkların sadece seçimlerin aksamasına değil, uzun süre devam edecek askeri bir çatışmaya neden olabileceğine işaret etti.

Salabi, Libya'da gelecekte yönetici pozisyonlarında yer alacak isimleri konuşmak için erken olduğunu; önceliğin, kapsamlı ve toplumsal siyasi uzlaşı, yargının anlaşmazlıklara hakem olması rolünün yeniden tesis edilmesi olduğunu belirtti.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Libya Temsilciler Meclisi, dün, başkanlık seçimlerinin 6 ay sonra yapılması önerisinin değerlendirileceği oturumu gelecek haftaya erteledi.