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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Taliban ile Pençşir liderleri arasında diyalog kurma çağrısı - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Taliban ile Pençşir liderleri arasında diyalog kurma çağrısı

02.09.2021 01:32
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Taliban ile Pençşir liderleri arasında diyalog kurma çağrısı, System.String[]

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Taliban liderleriyle Pençşir vilayetindeki liderler arasında diyalog çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Taliban liderleriyle Pençşir vilayetindeki liderler arasında diyalog çağrısında bulundu.

Birlik Başkanı Ahmed Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Karadaği imzasıyla yayımlanan açıklamada, Taliban güçlerinin kuşatma altına aldığı başkent Kabil'in 50 kilometre kuzeydoğusundaki Pençşir vilayetinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, gerek başkent Kabil'de gerekse diğer Afgan vilayetlerinde geçen günlerin ortaya koyduğu barış ve güvenliğin korunmasına olan desteğin yenilendiği belirtildi.

Pençşir vilayetindeki liderler ile Taliban arasında yaşanan gerginliğin giderilmesi için diyalog çağırısı yapan Birlik, açıklamasında "Afgan kardeşler arasındaki iç çatışma ve silaha başvurmak her durumda haramdır ve caiz değildir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Taliban'ın genel af ve hoşgörü ortaya koymasından duyulan memnuniyetin yanı sıra Afgan halkının gösterdiği birlikte yaşam, uyum ve medeni disiplinden gurur duyulduğu vurgulandı.

Taliban'ın önde gelen yöneticilerinden Emirhan Muttaki, sosyal medyada paylaştığı ses kaydında, Pencşir'de barışın sağlanması için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

Muttaki, Afganistan'daki "büyük değişim"e Pençşir halkının da dahil olmasını istedikleri belirterek, "Sorunların müzakere yoluyla çözülmesini istiyoruz. Pencşir'in önde gelen liderleriyle bazı görüşmeler yaptık. Fakat şu ana kadar maalesef netice alamadık." dedi.

Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlerin sözcüsü Fehim Deşti, sosyal medya paylaşımında bölgeyi kuşatmaya alan Taliban ile muhalifler arasında çatışma çıktığını duyurmuştu.

Deşti, çatışmalarda 7 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, bazı Taliban üyelerinin de yaralandığını, kendilerinden de 2 savaşçının yaralandığını ifade etmişti.

Pencşir, Taliban'ın Afganistan'da hakim olamadığı tek vilayet durumunda. Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor.

Müslüman, Taliban, Çatışma, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Taliban ile Pençşir liderleri arasında diyalog kurma çağrısı - Son Dakika


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