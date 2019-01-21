Dünya Müziğinin Efsanesi Kurt Cobain, Grand Pera Emek Sahnesi'nde Anılacak

Grunge tarzının altın çocuğu Kurt Cobain, Grand Pera Emek Sahnesi'nde hayat bulacak

Nirvana'nın ölümsüz solisti Cobain'in anısına 23 Şubat Cumartesi günü Direc-t grubunun gitarist ve vokalisti Bilge Kösebalaban'ın Nirvana Tribute konseri ile Singles filminin özel gösterimi yapılacak.

GRAND PERA'DA GRUNGE'A DÖNÜŞ

Grunge müziğine gönül verenlerin buluşma gecesine ev sahipliği yapacak Grand Pera Emek Sahnesi'nde, 23 Şubat akşamı saat 20.00'da hayatlarının büyük çoğunluğunda aynı apartmanda yaşayan altı Seattle'lı gencin grunge müzik döneminde sevgi ve başarıyı aramalarının konu edindiği ve müziğin efsanevi isimlerinden Chris Cornell, Eddie Vedder ve Stone Gossard'ın oynadığı Singles fiminin özel gösterimi yapılacak. Ardından saat. 22.00'da Grand Pera Alternatif Sahne'de Bilge Kösebalaban, Nirvana'nın her biri müzik tarihine yazılan unutulmaz şarkılarını seslendirecek. 90'ların olmazsa olmazı oduncu gömlekli ve Converse ayakkabılı ziyaretçilerle de Grand Pera'da grunge ruhu tam anlamıyla tekrar hayat bulacak.

GRUNGE MÜZİĞİNİN DÜNYADA EFSANELEŞMESİNE ÖN AYAK OLDU

Kurt Cobain (Nirvana), 80'li yılların son döneminde alternatif Rock'ın alt dalı olarak ortaya çıkan aynı zamanda bir yaşam tarzı olan tatlı bir tona sahip müzik türü "Grunge"ın 90'ların efsane müzik türü olmasına ön ayak oldu. Cobain'in yazdığı "Smells Like Teen Spirit" grunge müziğin en bilinen şarkısı ve 1991 çıkışlı bu şarkı, grunge müziğin marşı olarak anılıyor.

SİNGLES FİLMİ, SEATTLE'LI GENÇLERİN DÜNYASINA ÇEKECEK

Ünlü yönetmen ve eski Rolling Stone müzik yazarı Cameron Crowe, 90'larda çektiği Seattle'lı gençlerle dünyanın tanışmasına vesile olan "Singles" filminde, çok sevdiği grunge müzisyenlerine rol verir. Filmin oyuncuları, Matt Dillon'ın başarıyı yakalamaya çalışan grubunun üyelerinden olan

Chris Cornell, Eddie Vedder, Stone Gossard gibi Pearl Jam üyelerinden oluşuyor. Seattle'da sadece bekarların yaşadığı ufak dairelerden oluşan bir apartmanda yaşayan yirmili yaşlarındaki gençlerin Grunge'ın altın çağında yaşama uyum sağlama çabalarının anlatıldığı eserde, dikkat çekecek derecede rolü olan iki grunge ikonu vardır: Eddie Vedder ve Chris Cornell.