Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 2 farklı geriye düştüğü maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un performansı eleştirilirken, Danimarkalı stoper yaşadığı talihsiz pozisyon sonrası ise dalga konusu oldu.
Sosyal medyada Nelsson'un o pozisyonuna ait görüntü, dünyaca ünlü hesaplar tarafından paylaşıldı. Videoya kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı.
Görüntüyü paylaşan dünyaca ünlü hesaplardan bazıları:
O anlara ait kareler:
Son Dakika › Futbol › Dünya, Galatasaray'ın yıldızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu - Son Dakika