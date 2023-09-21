Dünya, Galatasaray'ın yıldızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu - Son Dakika

Dünya, Galatasaray'ın yıldızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Dünya, Galatasaray\'ın yıldızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi\'nde dalga konusu oldu
Son Güncelleme: 21.09.2023 11:14

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson, rakibi karşıladığı bir pozisyonda yere düşmesi nedeniyle dalga konusu oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 2 farklı geriye düştüğü maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un performansı eleştirilirken, Danimarkalı stoper yaşadığı talihsiz pozisyon sonrası ise dalga konusu oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada Nelsson'un o pozisyonuna ait görüntü, dünyaca ünlü hesaplar tarafından paylaşıldı. Videoya kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı.

Görüntüyü paylaşan dünyaca ünlü hesaplardan bazıları:

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu
Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

O anlara ait kareler:

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu
Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu
Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu
Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu
Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Dünya, Galatasaray'ın yıldızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya, Galatasaray'ın yıldızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu - Son Dakika
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