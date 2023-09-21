Dünya, Galatasaray\'ın yıldızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi\'nde dalga konusu oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 2 farklı geriye düştüğü maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un performansı eleştirilirken, Danimarkalı stoper yaşadığı talihsiz pozisyon sonrası ise dalga konusu oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada Nelsson'un o pozisyonuna ait görüntü, dünyaca ünlü hesaplar tarafından paylaşıldı. Videoya kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı.

Görüntüyü paylaşan dünyaca ünlü hesaplardan bazıları:

O anlara ait kareler: