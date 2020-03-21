Dünya Nevruz Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Nevruz Günü - Son Dakika

Dünya Nevruz Günü

10 dakika önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 21 Mart Dünya Nevruz Günü'nü kutladı.

Dünya Nevruz Günü, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 21 Mart Dünya Nevruz Günü'nü kutladı.

Genç, yayımladığı mesajda, nevruzun Anadolu coğrafyasında ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişinin ve doğanın canlanışının müjdecisi olarak yüzyıllardır kutlanan bir bayram olduğunu belirtti.

Nevruzun, farklı kültür ve medeniyetlerini aynı potada buluşturması bakımından da eşsiz bir bayram olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bu anlamıyla sadece Türkiye'de değil, büyük ve geniş bir coğrafyada nevruz coşkusu yaşanıyor. Tıpkı baharın canlanması gibi insanların içindeki umut ve heyecanları dirilten nevruz, insanların doğaya olan saygı ve sevgisinin yüzyıllardır vücut bulmuş halidir. Baharın gelişini kutladığımız önemli bir kültür mirasımız olan Nevruz Bayramının başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyada barış, kardeşlik ve dostluğu hakim kılmasını diliyorum."

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, 21 Mart, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:50 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu         
19:04
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor         
18:38
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek         
17:44
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak         
15:43
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 12:00:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Nevruz Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]