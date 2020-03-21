Dünya Nevruz Günü - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 21 Mart Dünya Nevruz Günü'nü kutladı.

Genç, yayımladığı mesajda, nevruzun Anadolu coğrafyasında ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişinin ve doğanın canlanışının müjdecisi olarak yüzyıllardır kutlanan bir bayram olduğunu belirtti.

Nevruzun, farklı kültür ve medeniyetlerini aynı potada buluşturması bakımından da eşsiz bir bayram olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bu anlamıyla sadece Türkiye'de değil, büyük ve geniş bir coğrafyada nevruz coşkusu yaşanıyor. Tıpkı baharın canlanması gibi insanların içindeki umut ve heyecanları dirilten nevruz, insanların doğaya olan saygı ve sevgisinin yüzyıllardır vücut bulmuş halidir. Baharın gelişini kutladığımız önemli bir kültür mirasımız olan Nevruz Bayramının başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyada barış, kardeşlik ve dostluğu hakim kılmasını diliyorum."