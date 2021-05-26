Dünya'nın 3,000 Katı Olan Gezegenler Kara Deliklerin Etrafında Dönebilir - Son Dakika

Kara delikler, yörüngeleri etrafında Dünya'nın 3,000 katı büyüklüğünde olabilen ve gizemli olan uzay canlılarına daha fazla entrika ekleyen 'boşluklar' adı verilen dev gezegenlere sahip olma potansiyeline sahiptir.

Japon bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen yeni simülasyonlara göre, bir kara deliği çevreleyen 'güvenli bölgede' binlerce 'beyaz' (Blanet, kara deliklerin yörüngesinde dolanan varsayımsal bir dış gezegen sınıfının üyesidir) var olabilir.

Uzmanlar, kara deliklerin yörüngesinde dönen yıldızların ve hatta güneş sistemlerinden fırlatılıp bir kara deliğin yörüngesine giren dış gezegenlerin bile farkındalar.

ETRAFINDA BOŞLUKLAR OLUŞUR

Ancak Kagoshima Üniversitesi'nden Keiichi Wada tarafından yürütülen yeni araştırma, gezegenlerin bir kara delik etrafında oluşabileceğini öne sürüyor.

Büyük bir gaz ve toz kütlesi toplanmaya başladığında ve kendi kütle çekim kuvveti altında dairesel bir şekilde oluşmaya başladığında, boşluklar, yıldızların yörüngesindeki normal gezegenlerin yaptığı gibi oluşabilir.

Yıldızların etrafında toplanan tozda gezegenler oluşurken, gaz ve tozun toplandığı bir kara deliğin etrafındaki bölgede boşluklar oluşur.