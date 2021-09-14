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Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor - Son Dakika

Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor

14.09.2021 10:58
Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor, System.String[]

Yetiştirdiği çiçekleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden Yalova'da sektör hızla büyürken, 13 bin metrekarelik dev çiçek üretim tesisi Ortadoğu, Avrupa ve Asya ülkelerine çiçek ihracatıyla dikkat çekiyor.

Yetiştirdiği çiçekleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden Yalova'da sektör hızla büyürken, 13 bin metrekarelik dev çiçek üretim tesisi Ortadoğu, Avrupa ve Asya ülkelerine çiçek ihracatıyla dikkat çekiyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çiçeğin dünyada başkenti Yalova olacağını söyledi.

Çiçek yetiştirmede iklim koşullarının en uygun yer olduğu Yalova'da, üretilen ürünler tek tek paketlenerek dünyanın dört bir yanına ihracat ediliyor. Şehir halkının da yüzde 40'nın da geçim kaynağı olan çiçekçilik sektörü günden güne büyüyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en büyük çiçek üretim tesislerinden birisi Yalova'da açıldı. 13 bin metrekarelik dev alana kurulan üretim tesisi Avrupa koşullarına göre dizayn edildi. Çiçeklerin üretildiği tüm alanlara üzerinde şifrelerin bulunduğu kapılar ile girilebiliyor.

Çiçek üretim tesisini kuran Ziraat Mühendisi Osman Yanık, "Çiçeklerimizi Avrupa, Ortadoğu ve Rusya dahil bir çok ülkeye göndermekteyiz. Çiçek şehri Hollanda'ya ihracat yapmaya başladık. Romanya'da şirket kurduk. Doğu Avrupa ülkelerine de gönderim yapıyoruz. Uluslararası mobilya mağazalarına ve Türkiye'de binlerce şubesi bulunan süpermarketlerin çiçek tedarikini Yalova'dan sağlıyoruz. Aslında çiçekçilik sektörü çok ciddi anlamda bir ivme kazandı. Özellikle Türkiye'nin ciddi bir şansı var. Şöyle ki, yurt dışında fiyatların artması Türkiye'de ki dövizin artmasından dolayı ekonomik olarak çiçek üretiminin daha ucuza mal edilmesi Türkiye'nin yurt dışında çiçek ihracatını ciddi anlamda artı pozisyonuna getirdi" dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise, "Yalova, coğrafi anlamda Marmara'nın 3 büyük şehrinin ortasında olması ikliminin uygun olması, toprağının çok verimli olması ve insanlarının da çiçek gibi güzel olması dolayısıyla Yalova çiçekçilikte bence dünyanın başkenti. Kesme Çiçek'te Türkiye'de birinci sıradayız. Süs bitkilerinde de son derece iyi bir konumdayız. Bütün dünyaya ihracatımız var. Daha da iyi yerlere geleceğinden eminiz" dedi.

Yalova şehir merkezinde çiçek satarak geçimini sağlayan Tuğba Ortakçı, "Biz geçimimizi çiçekçilik ile sağlıyoruz. 15 senedir burada çiçekçiyim ben. Artık burada bir vizyonumuz var. Yalova zaten çiçek kenti. Ama ben çiçeğin daha da tanıtılmasını istiyorum" dedi. - YALOVA

Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor
Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor
Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor
Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor
Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor
Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor

Orta Doğu, Türkiye, Yalova, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya'nın çiçekleri Yalova'dan gidiyor - Son Dakika Ekonomi


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