Dünya'nın Doğuşunu" Görmemizin Üzerinden 50 Yıl Geçti
50 dakika önce
NASA, bu yıl Apollo 8 misyonunun 50'inci yılını kutluyor.
NASA
, bu yıl Apollo
8 misyonunun 50'inci yılını kutluyor. Üç astronot 21 Aralık
1968'de insanlık tarihinde ilk kez Ay'a uçtu. Misyon pek çok ilklere imza attı. En önemlisi ise astronot William Anders tarafından çekilen Dünya'nın doğuşu fotoğrafı oldu. Bu fotoğraf insanlara tek bir Dünya'ya sahip olduğumuz mesajını verirken hep birlikte barış içinde yaşamamızın önemini hatırlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:00
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