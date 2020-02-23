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Dünya'nın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlatan Amerikalı, yere çakılarak öldü
7 saat önce
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyanın düz olduğu teorisini ispatlamaya çalışan Mike Hughes adında bir kişi, ev yapımı buharlı roketiyle uzaya fırlatıldıktan kısa süre sonra düşerek hayatını kaybetti.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyanın düz olduğu teorisini ispatlamaya çalışan Mike Hughes adında bir kişi, ev yapımı buharlı roketiyle uzaya fırlatıldıktan kısa süre sonra düşerek hayatını kaybetti.
Roketin fırlatılışı Kaliforniya'nın Barstow bölgesinde gerçekleştirildi. Roketin fırlatılışını çeken gazetecilerden Justin Chapman, sosyal medya hesabında paylaştığı videosunda, "Mike Hughes az önce kendini roketle fırlattı ve akabinde yere çakıldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:12
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