Dünya'nın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlatan Amerikalı, yere çakılarak öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya'nın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlatan Amerikalı, yere çakılarak öldü - Son Dakika Dünya

Dünya'nın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlatan Amerikalı, yere çakılarak öldü

7 saat önce

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyanın düz olduğu teorisini ispatlamaya çalışan Mike Hughes adında bir kişi, ev yapımı buharlı roketiyle uzaya fırlatıldıktan kısa süre sonra düşerek hayatını kaybetti.

Dünya'nın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlatan Amerikalı, yere çakılarak öldü, System.String[]

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyanın düz olduğu teorisini ispatlamaya çalışan Mike Hughes adında bir kişi, ev yapımı buharlı roketiyle uzaya fırlatıldıktan kısa süre sonra düşerek hayatını kaybetti.


Roketin fırlatılışı Kaliforniya'nın Barstow bölgesinde gerçekleştirildi. Roketin fırlatılışını çeken gazetecilerden Justin Chapman, sosyal medya hesabında paylaştığı videosunda, "Mike Hughes az önce kendini roketle fırlattı ve akabinde yere çakıldı." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:12 
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