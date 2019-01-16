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Dünya'nın En Etkili Bilim İnsanları 2018 Listesindeki Erü Öğretim Üyeleri, Rektör Çalış'ı Ziyaret...

46 dakika önce

Dünya'da akademik çevrelerce "Bilim Oscarları" olarak nitelendirilen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2018 Listesine" girme başarısı gösteren Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Dünya'nın En Etkili Bilim İnsanları 2018 Listesindeki Erü Öğretim Üyeleri, Rektör Çalış'ı Ziyaret..., System.String[]
Dünya'da akademik çevrelerce "Bilim Oscarları" olarak nitelendirilen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2018 Listesine" girme başarısı gösteren Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Clarivate Analytics tarafından "Web of Science" veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerde en yüksek atıf alan araştırmacıların yer aldığı "En Çok Atıf Alan Araştırmacılar 2018" listesine Türkiye'den giren 14 araştırmacı arasında yer alan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Doç. Dr. Bahriye Akay ile Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Çalış, öğretim üyelerinin yapmış oldukları önemli çalışmalarla sadece üniversitelerine değil, Türkiye'ye de bilim alanında önemli katkı verdiklerini söyledi. Bu yüzden önemli bilimsel çalışmalara sürekli destek verdiklerini kaydeden Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi olarak araştırma ve bilim alanında sürekli çıtayı yüksek tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Rektör Çalış, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Prof. Dr. Mustafa Soylak ve Doç. Dr. Bahriye Akay'a teşekkür etti ve üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi, Rektör, Güncel
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