- Dünya'nın en pahalı kiralık yatı Bodrum'da

Tek yakıt deposuyla Atlantik okyanusunu geçiyor

MUĞLA - Dünya'nın en pahalı kiralık yatı olarak bilinen ultra lüks motorlu yat "Moonlight 2" Bodrum'a demir attı. Yakıt almadan Atlantik okyanusunu geçen sayılı yatlardan olan "Moonlight 2'yi " görenler ise dönüp bir daha bakıyor. Yatın kimin için geldiği ise ilçede merak konusu oldu.

Dünyada kiralanan en pahalı yatlardan biri olan "Moonlight 2", yeniden Bodrum'a geldi. 2005 yılında yapımı tamamlanan 91 metre uzunluğunda, 14,5 metre genişliğindeki Malta bayraklı yat, ihtişamıyla dikkat çekti. 118 milyon dolar değerindeki yatın ilk uzunluğu 85 metre olarak Yunan tersanesi Neorion tarafından inşa edildi. 2015 yılında yatın boyu uzatıldı ve 91.4 metreye çıkarıldı. Dünyanın en büyük yüz yatı listesinde de yer alan Moonlight II, 18 kamarada 36 konuğa konaklama imkanı sunuyor ve ayrıca yatta 34 mürettebat görev yapıyor. Moonlight II, 7 bin deniz mili üzerinde menzili ile ikmal yapmadan Atlantik Okyanusu'nu geçebiliyor. Yatta iki adet dış bar, sauna, özel restoran, eğlence merkezi ve spor salonu, su jetleri, su sporları ekipmanları ve yattan uzakta dalışlar için kullanılan küçük bir sürat teknesi bulunuyor.

Gemi yanaşma iskelesinde demir atan yatı ise görenler bir daha dönüp bakıyor. Yatın içerisinde ise kim olduğu ilçede merak konusu oldu.