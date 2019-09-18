Dünya'nın en pahalı yiyecekleri

Safran

Eğer pirinciniz parlak sarı ise, işte o zaman safranlı pirinç ile karşı karşıyasınız. Safran pahalılığından ötürü Kırmızı Altın olarak adlandırılıyor. Peki bu safran neden bu kadar pahalı? Safran çiğdemleri sonbaharda sadece bir veya iki hafta boyunca çiçek açar; toplanması fazlasıyla emek ister (elle toplanır ve işlenir) ve bir kilogram safran oluşturmak için iki futbol sahası kadar ekim yapmak gerekir. Bu sebeplerden ötürü çok pahalıdır.

Havyar

Havyar, kullanımı ve paketlenmesi zordur, ancak daha da önemlisi inanılmaz derecede nadirdir. En ünlü havyar, Hazar ve Karadeniz'de bulunan beluga mersin balığı yumurtalarıdır. Bir Beluga mersin balığının olgunluğa ulaşması ise yirmi yıla kadar sürüyor! Guinness Dünya Rekorları'na göre, kaydedilen en pahalı havyar fiyatı, kilogram başına yaklaşık 34.500 dolar!

İstiridye

Şimdi bir lüks olarak kabul edilen istiridyeler her zaman zenginlerin yemeği değilmiş. 19. yüzyılın başlarında işçi sınıfları için önemli bir gıda kaynağı olan istiridyeler ucuzmuş. Ancak aşırı avlanma ve kirlilik istiridye stokları üzerinde feci bir etki yarattı ve kıtlık istiridyelerin değerini artırdı.

Trüf Mantarı

Kuzey İtalya'nın Piedmont bölgesinde bulunan, saygın beyaz trüf mantarları yalnızca belirli ağaçların kökleri arasında büyür, diğer tüm trüf mantarlardan çok daha azdır ve özellikle yoğun bir tat ve aromaya sahiptir. Trüf mantarlarını yetiştirmek için nesiller boyu beklemek zorunda kalabiliyorsunuz ve bu sebeple çok pahalılar.

Wagyu Eti

Wagyu basitçe "Japon Sığır Eti" olarak tercüme edilir ve dört farklı Japon ineğinden herhangi birinden bu eti sağlayabilirsiniz. Et yoğun olarak yağ ile doldurulur, bu da pişirme işlemi sırasında eti yumuşatır ve nemli kalmasını sağlar. Fiyatları yetiştirme sürecine bağlıdır: Wagyu etiketine hak kazanmak için ineklerin sıkı kurallara göre yetiştirilmeleri ve beslenmeleri gerekir. Bundan ötürü çok pahalıya satılmaktadırlar.

Foie Gras

Foie gras yani kaz ciğeri, yağlanmış ördek veya kaz karaciğerinden yapılır. Ancak kuşların acımasızca yetiştirilmelerinden ötürü günümüzde birçok ülkede bu uygulamaya karşı yasalar çıkarılmıştır.