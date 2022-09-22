2022 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı açıldı - Güney Afrika Savunma Bakanı Thandi Modise - Son Dakika
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2022 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı açıldı - Güney Afrika Savunma Bakanı Thandi Modise

22.09.2022 08:18

Dünya'nın en prestijli savunma sanayi fuarlarından, "Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022", Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da kapılarını açtı.

Dünya'nın en prestijli savunma sanayi fuarlarından, "Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022", Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da kapılarını açtı.

Afrika'da düzenlenen hava, kara ve deniz yeteneklerinin sergilendiği en büyük ve gelişmiş teknolojileri barındıran AAD 2022, 30 ülkeden yaklaşık 450 firmanın katılımıyla 21-25 Eylül'de Pretorya'daki Waterkloof Hava Üssü'nde düzenleniyor.

AAD 2022'ye Türkiye'den katılan 25 firma, Afrika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılar için ürettikleri ürün ve hizmetleri sergiliyor.

Fuardaki Türk firmaları arasında Aksa Motorlu Araçlar, ASELSAN, Ayesaş, BMC, Derya Arms, Elektroland Savunma, Garanti, GM Savunma, HAVELSAN, Kale Kalıp, Katmerciler, Lentatek, MKE, Nero Endüstri, Otokar, Öztek Tekstil, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, Sasa, STM, TİSAŞ, Transvaro, Turmaks ve TUSAŞ yer alıyor.

Fuarda açılan "Türk Milli Pavilyonu"nda, başta Afrika askeri yetkilileri olmak üzere tüm fuar katılımcılarına Türk savunma sanayisi ve ileri teknolojik kabiliyetlerine ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk savunma sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri de katılım gösterdi.

Etkinliğin ilk gününün ardından Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği konutunda, Güney Afrika Genelkurmay Başkanı Solly Shoke'nin de katılımıyla resepsiyon verildi.

Afrika'daki Türkiye savunma sanayisi algısı üst seviyelerde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin Türkiye'nin Afrika açılımının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Afrika ülkelerinin baktığı noktadan Türkiye, başka bir konuma erişmiş durumda kendi algıları açısından. Tabii bu özellikle savunma sanayi ürünlerimizin geldiği nokta bakımından performansların duyulmasıyla daha da arttı." ifadesini kullandı.

Özellikle Afrika ülkelerinde başka bir konuma yükselmiş Türkiye algısının, Türk savunma sanayi ürünlerinin geldiği nokta bakımından performansların duyulmasıyla daha da arttığını vurgulayan Demir, bu sayede heyet başkanı seviyesinde gidiş gelişlerin arttığını dile getirdi.

Demir, Türkiye'nin bu tür fuarlara katılarak kendisini unutturmamasının ve her faaliyette somut adımlar atılmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretler oldukça da bunun bir öte aşaması da kabiliyetlerimizin yerinde görülmesi. Ürünlerin fuarlarda görülmesi bir kabiliyet göstergesi ama onların yapıldığı yerlerin, tesislerimizin de ziyaret edilmesini özellikle tavsiye ediyoruz ve bunun çok büyük etki yaptığını görüyoruz."

"Türkiye, burada en geniş yer tutan ülke"

Güney Afrika Milli Savunma Bakanı Thandi Modise de Türkiye'nin fuara 25 firmayla katılım göstermesinin kendileri için şahane bir durum olduğunu belirterek, "Türkiye'yi kazanmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye, burada en geniş yer tutan ülke ve bunun için müteşekkiriz." dedi.

Modise, Türk firmalarının fuarda şimdiden ülkenin çeşitli ihtiyaçlarına çözümler sunuyor oluşunun, kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı açıldı - Güney Afrika Savunma Bakanı Thandi Modise - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı açıldı - Güney Afrika Savunma Bakanı Thandi Modise - Son Dakika
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